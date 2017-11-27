Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Скончался заслуженный деятель спорта Азербайджана Ариф Гафаров.

Как сообщает Report, он скончался на 69 году жизни.

Отметим, что А. Гафаров в 1989-2013 гг. занимал пост директора Бакинской школы гимнастики. Также в 2002, 2006 и 2010 годах избирался членом Исполкома Федерации гимнастики Азербайджана. Он в качестве тренера сыграл большую роль в формировании традиций акробатики в Азербайджане. А. Гафаров был удостоен званий заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер и заслуженный деятель спорта.

В 2015 году Федерация гимнастики Азербайджана наградила его золотой медалью.