Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ В Германии скончался пятикратный олимпийский чемпион по конному спорту Ханс-Гюнтер Винклер.

Как сообщает Report со ссылкой на N-TV, Винклер скончался в ночь на 9 июля на 91-м году жизни от остановки сердца.

Немецкий спортсмен прославился на олимпиаде в 1956 году. Несмотря на тяжелую травму, он стал обладателем золотой медали. За свою карьеру он в общей сложности завоевал 12 олимпийских медалей. Также на его счету два титула чемпиона мира, один чемпиона Европы. Он 5 раз становился чемпионом Германии.

Ханс-Гюнтер Винклер завершил спортивную карьеру в 1986 году, после чего занялся написанием книг и открыл спортивную маркетинговую фирму HGW.

Конник был награжден федеральным орденом Германии и рядом других престижных наград.