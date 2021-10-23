Скончался легендарный российский лыжник

22 октября на 81-м году жизни после продолжительной болезни скончался двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин, сообщает Report со ссылкой на "Матч ТВ".

22 октября на 81-м году жизни после продолжительной болезни скончался двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин, сообщает Report со ссылкой на "Матч ТВ".

Вячеслав Веденин - первый советский лыжник, выигравший золото в индивидуальной мужской гонке на Олимпийских играх. Победу он одержал в 1972 году в Саппоро (Япония) в гонке на 30 км. Особенно лыжник прославился тем, что смог выиграть на последнем этапе эстафеты 4×10 км, там же в Саппоро, уйдя на него с отставанием в 1 минуту от норвежца Харвикена.

Также в активе Веденина серебро и бронза Олимпийских игр в марафоне, три медали, в том числе две высшей пробы, с чемпионата мира – 1970.

Похороны легендарного спортсмена, согласно его завещанию, пройдут в его родной деревне в Тульской области.