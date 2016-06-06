​Скончался известный шахматист Виктор Корчной

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Скончался легендарный советский шахматист Виктор Корчной.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Российской шахматной федерации, В.Корчной скончался на 86-м году жизни.

Дебют гроссмейстера состоялся на чемпионате СССР в 1952 году. Тогда шахматист занял почетное шестое место. На следующем чемпионате он уже оказался на пьедестале, поделив второе и третье места. В 1960 году Корчной выиграл свой первый чемпионат СССР. Также он выигрывал чемпионат СССР в 1962, 1966, 1970 годах.

В.Корчной неоднократно претендовал на чемпионство мира.