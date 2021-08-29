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Скончался экс-президент МОК Жак Рогге

Скончался экс-президент МОК Жак Рогге Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге скончался на 80-м году жизни после продолжительной болезни.
Индивидуальные
29 августа 2021 г. 23:53
Скончался экс-президент МОК Жак Рогге
Жак Рогге

Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге скончался на 80-м году жизни после продолжительной болезни.

Как передает Report, бельгиец всю жизнь был связан со спортом, под его руководством олимпийскому движению удалось укрепить свои позиции - он успешно продолжил реформы, начатые его предшественником Хуаном Антонио Самаранчем.

Рогге был избран главой МОК в 2001 году на 112-й сессии организации, которая состоялась в Москве. Он возглавлял организацию до 10 сентября 2013 года, после передачи полномочий Томасу Баху, был удостоен права стать почетным президентом организации.

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