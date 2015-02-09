​Скончался экс-президент Ассоциации национальных олимпийских комитетов

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ На 82-м году жизни скончался бывший руководитель Ассоциации национальных олимпийских комитетов (ANOC), член Международного олимпийского комитета (IOC) Марио Васкес Ранья.

Как сообщает Report, Марио Васкес Ранья скончался после продолжительной болезни.

Мексиканский медиамагнат возглавлял ANOC в течение 33 лет. В 2012 году он подал в отставку со всех должностей в IOC. Страдающий серьезным заболеванием бизнесмен в конце жизни возглавлял Панамериканскую спортивную организацию.

Отметим, что Марио Васкес Ранья приезжал в Азербайджан в 1994 году.