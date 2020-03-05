​Скончался чемпион мира по плаванию

Чемпион мира по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров скончался на 24-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

Отмечается, что пловец "был примером мужественности, упорства и воли к победе".

В сентябре 2019 года Александр Макаров стал трехкратным чемпионом мира по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Он завоевал золотые медали на первенстве в Лондоне (на дистанциях 50 и 100 м на спине, 200 м вольным стилем).

Кроме того, он по разу выигрывал серебряную и бронзовую медали мирового первенства 2015 года. На счету Макарова также три серебряные и две бронзовые награды чемпионата Европы 2016 года.