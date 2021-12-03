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Скончался бывший функционер, обвиняемый во взяточничестве

Скончался бывший функционер, обвиняемый во взяточничестве Умер Ламин Диак, экс-президент Ассоциации Международных Атлетических Федераций (IAAF – нынешняя Международная Атлетика).
Индивидуальные
3 декабря 2021 г. 13:41
Скончался бывший функционер, обвиняемый во взяточничестве

Умер экс-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF – нынешняя "Международная атлетика") Ламин Диак.

Как сообщает "Report" со ссылкой на "Reuters", сенегальский функционер скончался у себя дома. Причина смерти не сообщатся.

Отметим, что Диак возглавлял Всемирную легкоатлетическую ассоциацию с 1999 по 2015 год. В сентябре 2020 года суд в Париже приговорил Диака к четырем годам лишения свободы. Его признали виновным в активной и пассивной коррупции и злоупотреблении доверием. Французская прокуратура утверждает, что общий размер взяток, полученных Диаком, составляет 3,45 миллиона евро.

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Версия на азербайджанском языке Rüşvətdə ittiham olunan keçmiş funksioner dünyasını dəyişib

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