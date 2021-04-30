Скончался Азад Рагимов

Скончался министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов

Скончался министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.

Как передает Report, об этом написала пресс-секретарь Министерства Самая Мамедова.

Азад Рагимов родился 8 октября 1964 года в городе Баку. В 1971 году он поступил в первый класс общеобразовательной школы № 134 Сабаильского района, которую окончил в 1981 году.

В 1981 году окончил школу и поступил на факультет английского языка в Азербайджанском университете языков. В 1984 году его избрали секретарём комсомола средней школы № 245 города Баку. В 1986 году получил высшее образование и в 1987 году проходил военную службу в Москве. В 1987 году начал работать в районном комитете Хатаинского района Баку. В 1989—1990 годах занимал должность председателя комитета молодёжной организации Азербайджанской Республики.

В 1994-1998 гг. Возглавлял ООО "Рос-ИМЕСКО". С 1998 года по 7 февраля 2006 года работал в должности гендиректора ЗАО "Италдизайн".

Азад Рагимов был назначен министром молодежи и спорта в 2006 году. Он cкончался в больнице в США.