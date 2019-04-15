Сын Александра Лукашенко назначен на высокую должность в НОК

Сын президента Беларуси Александра Лукашенко назначен на должность исполняющего обязанности вице-президента Национального олимпийского комитета (НОК).

Как сообщает Report, Виктор Лукашенко будет заниматься данной деятельностью временно и на общественных началах, совмещая с работой на посту помощника президента.

В дальнейшем на Олимпийском собрании после завершения в Беларуси крупных международных спортивных мероприятий будет решаться вопрос в отношении кандидатуры на должность первого вице-президента НОК.

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук пояснил журналистам, что дата проведения Олимпийского собрания пока не определена, однако он выразил уверенность, что мероприятие пройдет после Европейских игр и легкоатлетического матча Европа-США.

Мероприятия пройдут 21-30 июня и 9-10 сентября соответственно.

Отметим, что президентом Национального олимпийского комитета Беларуси является глава государства Александр Лукашенко. 44-летний Виктор Лукашенко родился от брака главы государства с Галиной Лукашенко. У А.Лукашенко также есть два сына - 39-летний Дмитрий и 15-летний Николай. На официальных мероприятиях А.Лукашенко часто появляется с младшим сыном. Также Н.Лукашенко сопровождает отца во время заграничных поездок.