Сильвестр Сталлоне посетил спарринг боксера Мэнни Пакьяо

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Известный американский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне посетил тренировку и посмотрел спарринг бывшего чемпиона мира по боксу филиппинца Мэнни Пакьяо в Лос-Анджелесе.

Как передает Report, об этом сообщил сам боксер на своей странице в сети микроблогов Twitter.

После боя с американцем Флойдом Мэйуэзером-младшим филиппинец 6 апреля 2016 года объявил о завершении карьеры, однако в августе было анонсировано возвращение 37-летнего Пакьяо на ринг, которое состоится 5 ноября в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) против 27-летнего американца Джесси Варгаса. В данный момент Пакьяо готовится к бою в США.

В подписи к фотографии боксер отметил, что он рад присутствию Сталлоне на спарринге, добавив, что "два Рокки встретились в реальной жизни". Рокки – главный герой одноименного художественного фильма режиссера Джона Эвилдсена, снятого по сценарию Сталлоне, в котором рассказывается о боксере Рокки Бальбоа, ставшем чемпионом мира.