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    Швейцарский лыжник стал четырехкратным олимпийским чемпионом

    Он завоевал золото в гонке на 15 км свободным стилем

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Швейцарский лыжник Дарио Колонья завоевал золото в гонке на 15 км свободным стилем.

    Как сообщает Report, он показал лучший результат - 33 минуты 43,9 секунды и стал четырехкратным олимпийским чемпионом.

    Норвежец Симен Хегстад Крюгер довольствовался вторым местом, а россиянин Денис Спицов завоевал бронзовую медаль.

    Отметим, что ранее Дарио Колонья завоевывал золотые медали на зимних Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году, а также в Сочи в 2014 году (в двух дистанциях). 

    В 2013 года он стал чемпионом мира. 

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