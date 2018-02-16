Швейцарский лыжник стал четырехкратным олимпийским чемпионом

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Швейцарский лыжник Дарио Колонья завоевал золото в гонке на 15 км свободным стилем.

Как сообщает Report, он показал лучший результат - 33 минуты 43,9 секунды и стал четырехкратным олимпийским чемпионом.

Норвежец Симен Хегстад Крюгер довольствовался вторым местом, а россиянин Денис Спицов завоевал бронзовую медаль.

Отметим, что ранее Дарио Колонья завоевывал золотые медали на зимних Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году, а также в Сочи в 2014 году (в двух дистанциях).

В 2013 года он стал чемпионом мира.