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Шведский спортсмен: Чемпионат мира организован прекрасно, а Баку великолепен

Шведский спортсмен: Чемпионат мира организован прекрасно, а Баку великолепен Чемпионат мира организован прекрасно, а город Баку - великолепен.
Индивидуальные
19 августа 2023 г. 16:31
Шведский спортсмен: Чемпионат мира организован прекрасно, а Баку великолепен

Чемпионат мира организован прекрасно, а Баку великолепен.

Как сообщает Report, об этом сказал шведский спортсмен Виктор Линдгрен, завоевавший на проходящем в Баку чемпионате мира золотую медаль в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров.

20-летний стрелок отметил, что это его второй визит в Азербайджан: "Ранее я участвовал в Кубке мира. Все еще не верится, что я завоевал золотую медаль. Это восхитительное чувство. Рад, что моя страна получила право на участие в летних Олимпийских играх в Париже в следующем году. Теперь мне предстоит упорно работать в течение года, чтобы завоевать золотую медаль".

Отметим, что впервые проводимый в Баку чемпионат мира по стрельбе является крупнейшим спортивным событием в этом виде спорта с 2018 года. В нем принимают участие до 2 000 спортсменов и представителей из более чем 100 стран мира.

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Версия на английском языке ФотоSwedish athlete: ‘Both organization of Championship and Baku are very beautiful' 
Версия на азербайджанском языке Фотоİsveçli atıcı: "Həm dünya çempionatının təşkilatçılığı, həm də Bakı çox gözəldir"

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