Shusha Chess 2022: Шахрияр Мамедъяров одержал победу, Теймур Раджабов сыграл вничью

Завершился первый тур проходящего в Шуше международного шахматного турнира Shusha Chess 2022, организованного совместно Министерством молодежи и спорта, Федерацией шахмат Азербайджана и Управлением государственного заповедника города Шуша.

Завершился первый тур проходящего в Шуше международного шахматного турнира Shusha Chess 2022, организованного совместно Министерством молодежи и спорта, Федерацией шахмат Азербайджана и Управлением государственного заповедника города Шуша.

Как сообщает Report , в первый день турнира Шахрияр Мамедъяров и Васиф Дурарбейли одержали победу, а Теймур Раджабов и Рауф Мамедов сыграли вничью. Гадир Гусейнов потерпел поражение.

Среди шахматисток Гюнай Мамедзаде уступила сопернице, остальные представительницы завершили партии ничьей.

Мужчины

Шахрияр Мамедъяров - Гадир Гусейнов - 1:0

Теймур Раджабов - Пархам Магсудлу (Иран) - 0,5:0,5

Рустам Гасымджанов (Узбекистан) - Рауф Мамедов - 0,5:0,5

Васиф Дурарбейли - Хао Ван (Китай) - 1:0

Мустафа Йылмаз (Турция) - Сантош Гуджрати Видит (Индия) - 0:1

Женщины

Говхар Бейдуллаева - Ханым Баладжаева - 0,5:0,5

Нана Дзагнидзе (Грузия) - Гюнай Мамедзаде - 1:0

Ульвия Фаталиева - Гюльнар Мамедова - 0,5:0,5

Марсель Эфроимски (Израиль) - Иоланта Завадска (Польша) - 0,5:0,5

Кюбра Озтюрк Гювенли (Турция) - Мери Арабидзе (Грузия) - 1:0

Отметим, что турнир Shusha Chess 2022 завершится 24 сентября.