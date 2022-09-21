Shusha Chess 2022: Шахрияр Мамедъяров одержал победу, Теймур Раджабов сыграл вничью

Завершился первый тур проходящего в Шуше международного шахматного турнира Shusha Chess 2022, организованного совместно Министерством молодежи и спорта, Федерацией шахмат Азербайджана и Управлением государственного заповедника города Шуша.
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Среди шахматисток Гюнай Мамедзаде уступила сопернице, остальные представительницы завершили партии ничьей.
Мужчины
Шахрияр Мамедъяров - Гадир Гусейнов - 1:0
Теймур Раджабов - Пархам Магсудлу (Иран) - 0,5:0,5
Рустам Гасымджанов (Узбекистан) - Рауф Мамедов - 0,5:0,5
Васиф Дурарбейли - Хао Ван (Китай) - 1:0
Мустафа Йылмаз (Турция) - Сантош Гуджрати Видит (Индия) - 0:1
Женщины
Говхар Бейдуллаева - Ханым Баладжаева - 0,5:0,5
Нана Дзагнидзе (Грузия) - Гюнай Мамедзаде - 1:0
Ульвия Фаталиева - Гюльнар Мамедова - 0,5:0,5
Марсель Эфроимски (Израиль) - Иоланта Завадска (Польша) - 0,5:0,5
Кюбра Озтюрк Гювенли (Турция) - Мери Арабидзе (Грузия) - 1:0
Отметим, что турнир Shusha Chess 2022 завершится 24 сентября.