Штангистка из Туркменистана завоевала первую в истории страны олимпийскую медаль

Тяжелоатлетка Полина Гурьева из Туркменистана завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио. Это первая олимпийская медаль в истории независимости страны.

Тяжелоатлетка Полина Гурьева из Туркменистана завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио. Это первая олимпийская медаль в истории независимости страны.

Как передает "Report", в соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 59 кг Гурьева за рывок и толчок набрала 217 кг (96+121).

В Олимпиаде в Токио принимают участие девять туркменских спортсменов: тяжелоатлеты Ходжамухаммет Тойчиев, Овез Овезов, Реджепбай Реджепов, Полина Гурьева, Кристина Ерметова; легкоатлет Мерген Мамедов; дзюдоистка Гульбадам Бабамырадова; пловцы Мердан Атаев и Дарья Семенова.

Туркменскую делегацию на Олимпиаде возглавляет вице-премьер Сердар Бердымухамедов.