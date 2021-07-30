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Штангистка из Туркменистана завоевала первую в истории страны олимпийскую медаль

Штангистка из Туркменистана завоевала первую в истории страны олимпийскую медаль Тяжелоатлетка Полина Гурьева из Туркменистана завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио. Это первая олимпийская медаль в истории независимости страны.
Индивидуальные
30 июля 2021 г. 09:29
Штангистка из Туркменистана завоевала первую в истории страны олимпийскую медаль

Тяжелоатлетка Полина Гурьева из Туркменистана завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио. Это первая олимпийская медаль в истории независимости страны.

Как передает "Report", в соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 59 кг Гурьева за рывок и толчок набрала 217 кг (96+121).

В Олимпиаде в Токио принимают участие девять туркменских спортсменов: тяжелоатлеты Ходжамухаммет Тойчиев, Овез Овезов, Реджепбай Реджепов, Полина Гурьева, Кристина Ерметова; легкоатлет Мерген Мамедов; дзюдоистка Гульбадам Бабамырадова; пловцы Мердан Атаев и Дарья Семенова.

Туркменскую делегацию на Олимпиаде возглавляет вице-премьер Сердар Бердымухамедов.

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Версия на азербайджанском языке Türkmənistan tarixində ilk dəfə olimpiya medalı qazandı

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