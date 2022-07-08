Школьница из Азербайджана победила на чемпионате по шахматам в Тбилиси

В Тбилиси завершился чемпионат 2022 года среди шахматистов до 14 лет.

В Тбилиси завершился чемпионат 2022 года среди шахматистов до 14 лет.

Как сообщает грузинское бюро Report, соревнование во Дворце шахмат имени Ноны Гаприндашвили прошло по швейцарской системе в 7 туров, в целом в нем приняли участие 40 шахматистов.

Участвующая в чемпионате гражданка Азербайджана Захра Энверли показала лучший результат среди сверстников. Она завоевала первое место среди девочек, в ее активе 5,5 очка.

Шахматистка и ранее занимала первые места на чемпионате в Тбилиси. Ее брат Гасан Энверли также отличался на соревнованиях. На предыдущем соревновании он стал вторым в своей возрастной группе.