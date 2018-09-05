Шестикратный олимпийский чемпион завершил карьеру

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан завершил спортивную карьеру.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов.

Руководитель федерации подчеркнул, что 33-летний спортсмен решил уйти по семейным обстоятельствам.

Отметим, что Виктор Ан выступает в российской сборной с 2014 года. Спортсмен выиграл три золотые медали в составе сборной Южной Кореи и трижды поднимался на высшую ступень, представляя Россию.