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    Шестикратный олимпийский чемпион завершил карьеру

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан завершил спортивную карьеру. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов. 

    Руководитель федерации подчеркнул, что 33-летний спортсмен решил уйти по семейным обстоятельствам. 

    Отметим, что Виктор Ан выступает в российской сборной с 2014 года. Спортсмен выиграл три золотые медали в составе сборной Южной Кореи и трижды поднимался на высшую ступень, представляя Россию. 

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