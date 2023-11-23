Шестикратный чемпион мира по кикбоксингу погиб, подорвавшись на мине

Шестикратный чемпион мира по кикбоксингу, украинец Сергей Лысюк погиб после подрыва на минном поле.

Шестикратный чемпион мира по кикбоксингу, украинец Сергей Лысюк погиб, подорвавшись на мине.

Об этом передает Report со ссылкой на украинские СМИ.

Сообщается, что в госпитале Днепра врачи ампутировали Лысюку ногу, однако усилий медиков оказалось недостаточно и раненый умер.

С.Лысюк – заслуженный мастер спорта Украины, во время спортивной карьеры он шесть раз побеждал на мировых чемпионатах по кикбоксингу. После того, как Сергей Лысюк повесил перчатки на гвоздь, он преподавал на кафедре физподготовки Академии государственной пенитенциарной службы.

С началом войны бывший спортсмен сначала присоединился к территориальной обороне в родном Чернигове, а затем активно участвовал в боевых действиях на Донбассе.