Шестеро азербайджанских парадзюдоистов вышли в финал проходящего в Баку Гран-при

На прошедшем в Баку и посвященном общенациональному лидеру Гейдару Алиеву Гран-при по парадзюдо шестеро членов сборной Азербайджана вышли в финал.

Как сообщает Report, трое из них женщины и трое мужчины.

В решающем поединке Шахане Гаджиева в весовой категории 48 кг встретится с китаянкой Ли Лигинг.

В весовой категории 57 кг свои силы в финале испытают дзюдоистки Севда Велиева и Афаг Султанова.

Что касается Бясти Сафаровой и Сабины Абдуллаевой (52 кг), они стали соперницами на встрече за бронзовую медаль. Проигравшей в первом поединке и утешительной встрече Гюльнар Гяраевой (48 кг) пришлось покинуть турнир.

В финале мужских соревнований соперником Вугара Ширинли (60 кг) стал представитель Румынии Флорин Александру, Байрама Мустафаева (66 кг) - грузин Георгий Кардани, Гусейна Рагимли (81 кг) - представитель Узбекистана Давурхом Кароматов.

В борьбе за третье место спортсмен Намик Аббаслы (66 кг) встретится с представителем Грузии Георгием Гамъяшвили.

Отметим, что Гран-при завершится 14 мая.