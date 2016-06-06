​Шесть российских штангистов дисквалифицированы из-за допинга

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Федерация тяжелой атлетики России на основании решений Дисциплинарного антидопингового комитета приняла решение о дисквалификации шестерых спортсменов, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Как отмечается на сайте российского антидопингового агентства, спортсменка Лариса Кобелева дисквалифицирована на четыре года, Егор Иванов и Амина Масхадова - на восемь лет за повторное нарушение антидопинговых правил, Ксения Коломиец и Антон Котляров - на четыре года, Надежда Овчинникова - на два года.

В прошлом месяце были дисквалифицированы еще четыре российских штангиста, лишь один из них - Алексей Ловчев - намеревался опротестовывать это решение в суде.