Шесть азербайджанских тхэквондистов наказаны за использование допинга

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Еще шесть азербайджанских спортсменов подверглись санкциям за использование допинга.

Об этом говорится в поступившем в Report сообщении Азербайджанского национального антидопингового агентства (AMADA).

Тхэквондисты Джавид Гусейнов, Самир Магеррамов, Юнис Мамедзаде, Шамс Исаева, Наргиз Мирзаева и Офелия Аллахвердиева дисквалифицированы на 12 месяцев. В образцах, взятых у спортсменов, были обнаружены запрещенные вещества, их метаболиты или маркеры. В организме у всех спортсменов обнаружено вещество фуросемид.

Наказание для спортсменов вступило в силу 4 апреля, 20 апреля, 25 апреля, 19 апреля и 19 марта соответственно.

Отметим, что ранее AMADA наказала еще 25 азербайджанских спортсменов, не прошедших допинг-тест.