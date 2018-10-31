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    Шесть азербайджанских тхэквондистов наказаны за использование допинга

    Все они были дисквалифицированы на год

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Еще шесть азербайджанских спортсменов подверглись санкциям за использование допинга.

    Об этом говорится в поступившем в Report сообщении Азербайджанского национального антидопингового агентства (AMADA). 

    Тхэквондисты Джавид Гусейнов, Самир Магеррамов, Юнис Мамедзаде, Шамс Исаева, Наргиз Мирзаева и Офелия Аллахвердиева дисквалифицированы на 12 месяцев. В образцах, взятых у спортсменов, были обнаружены запрещенные вещества, их метаболиты или маркеры. В организме у всех спортсменов обнаружено вещество фуросемид. 

    Наказание для спортсменов вступило в силу 4 апреля, 20 апреля, 25 апреля, 19 апреля и 19 марта соответственно.  

    Отметим, что ранее AMADA наказала еще 25 азербайджанских спортсменов, не прошедших допинг-тест.

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