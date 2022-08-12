Шеф-де-миссион Албании: Все говорят о том, какое внимание уделяется спорту в Азербайджане

"Как только мы прибыли в "Деревню атлетов" в Баку мы увидели великолепие здания, в котором остановилась делегация, и масштабы инвестиций в спорт в Азербайджане".

"Как только мы прибыли в "Деревню атлетов" в Баку мы увидели великолепие здания, в котором остановилась делегация, и масштабы инвестиций в спорт в Азербайджане".

Как сообщает командированный в турецкую Конью сотрудник Report, об этом сказала Луна Мет Хасани, глава албанской делегации, участвующей в V Исламских играх солидарности.

Она отметила, что азербайджанские спортсмены всегда на пьедестале почета: "С этим я поздравляю вашу страну. Вы делаете великие дела. Все говорят о том, какое внимание уделяется спорту в вашей стране, какие средства выделяются".

Отметим, что Азербайджан в Исламиаде представляют 275 спортсменов.