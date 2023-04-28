Леклер: В Баку будет сложно удержать лидерство

"Не будем забывать, что в гонках наша машина по-прежнему уступает Red Bull, поэтому удержать лидерство будет непросто, однако цель именно такая".

"Не будем забывать, что в гонках наша машина по-прежнему уступает Red Bull, поэтому удержать лидерство будет непросто, однако цель именно такая".

Как сообщает Report , об этом заявил пилот Ferrari Шарль Леклер, занявший первую строчку квалификационного тура Гран-При Азербайджана Формулы-1.

"Перед началом уик-энда мы думали, что будет здорово, если в квалификации нам удастся опередить Aston Martin и Mercedes, а в итоге мы на поуле! Это стало приятным сюрпризом", - отметил он.

Леклер заявил, что очень доволен тем, как проехал круг, но в этот уик-энд перед всеми гонщиками стоят очень сложные задачи, потому что на тренировки здесь отводилось очень мало времени. "После единственной сессии надо было почти сразу выезжать на квалификацию, но с самых первых кругов машина производила хорошее впечатление, поэтому я очень доволен.

Но завтра нас ждут новые сложности, ведь с шинами Medium мы пока вообще не работали, поэтому впервые их опробуем уже в субботней квалификации. Причем надо будет сразу показать хорошее время, потому что в нашем распоряжении всего один комплект, поэтому права на ошибку нет", - заявил пилот Ferrari.

Отметим, что финал Гран-При Азербайджана состоится 30 апреля.