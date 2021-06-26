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Шариф Шарифов завоевал золотую медаль на Мемориале Яшара Догу

Шариф Шарифов завоевал золотую медаль на Мемориале Яшара Догу Азербайджанский борец "вольного" стиля Шариф Шарифов выиграл турнир Мемориала Яшара Догу, проходящий в турецком городе Стамбуле.
Индивидуальные
26 июня 2021 г. 23:23
Шариф Шарифов завоевал золотую медаль на Мемориале Яшара Догу

Азербайджанский борец "вольного" стиля Шариф Шарифов выиграл турнир Мемориала Яшара Догу, проходящий в турецком городе Стамбуле.

Как сообщает Report, 33-летний борец вступил в борьбу с четвертьфинала. В первом матче олимпийский чемпион, победитель чемпионата мира и Европы, в весовой категории до 97 кг обыграл тунисца Саида Мохаммеда - 10:0. В полуфинале Ш.Шарифов одолел грузинского спортсмена Гиви Матчарашвили - 3:0.

Наконец, в решающем поединке член нашей сборной победив турецкого представителя Мустафу Сессиза со счетом 4:0, поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

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Версия на азербайджанском языке Şərif Şərifov Türkiyədə qalib oldu

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