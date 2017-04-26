Шарапова выиграла первый официальный матч после дисквалификации

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Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Российская теннисистка Мария Шарапова в первом официальном матче после дисквалификации обыграла итальянку Роберту Винчи — 7:5, 6:3.

Как передает Report, для победы над соперницей Шараповой потребовался 1 час 44 минуты.

На турнире в Штутгарте россиянка, получившая от организаторов wild card, стартовала с первого круга. Во втором круге Шарапова сыграет с соотечественницей Екатериной Макаровой, одолевшей седьмую сеяную польку Агнешку Радваньскую.

В июне 2016 года Международная федерация тенниса дисквалифицировала Шарапову на два года за употребление мельдония. Позднее Спортивный арбитражный суд сократил этот срок до 15 месяцев.