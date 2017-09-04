Шарапова покинула US Open - 2017

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Россиянка Мария Шарапова (WC) не смогла выйти в четвертьфинал US Open — 2017, в трёх сетах уступив латвийке Анастасии Севастовой (16) — 7:5, 4:6, 2:6.

Как передает Report, поединок продолжался 2 часа 16 минут.

Севастова ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки, сделала 21 виннер, 14 невынужденных и использовала 5 брейк-пойнтов из 6. У Шараповой было 4 эйса, 5 двойных, 42 удара навылет, 51 неточность и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

За место в полуфинале соревнований Севастова сразится с американкой Слоан Стивенс (SR), которая переиграла немку Юлию Гёргес.