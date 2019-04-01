"ShamkirChess 2019": Завершились встречи второго тура

В супертурнирe "Shamkir Chess", посвященному памяти азербайджанского шахматиста Вугара Гашимова, завершились встречи второго тура.

Как передает Report представители Азербайджана Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов сыграли вничью. У гроссмейстеров есть по 1 очку.

Следующая партия прошла между действующим чемпионом мира М.Карлсеном и экс-чемпионом В.Анандом. Карлсен победил в этой партии.

"ShamkirChess 2019"

II тур

Веселин Топалов (Болгария) - Давид Навара (Чехия) - 0,5:0,5

Дин Лижэнь (Китай)- Александр Грищук (Россия) - 1:0

Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) - Теймур Раджабов (Азербайджан) - 0,5:0,5

Магнус Карлсен (Норвегия) - Вишванатан Ананд (Индия) - 1:0

Аниш Гири (Голландия) - Сергей Карякин (Россия)- 0:1

После этих встреч Карлсен, Лижэнь и Карякин с 1,5 очками разделяют первое место.