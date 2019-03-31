ShamkirChess 2019: Все встречи первого тура завершили вничью

В Азербайджане стартовал супертурнир ShamkirChess 2019, посвящённый покойному азербайджанскому гроссмейстеру Вугару Гашимову.
Как передаёт командированный в Шамкир сотрудник Report, ни в одной встреч первого тура не определился победитель. Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров чёрными фигурами поделил очки с россиянином Александром Грищуком; другой представитель страны Теймур Раджабов белыми фигурами сыграл вничью с Магнусом Карлсеном. Другие встречи также завершились ничьей.
"ShamkirChess 2019"
I тур
Аниш Гири (Нидерланды) - Веселин Топалов (Болгария) - 0,5:0,5
Сергей Карякин (Россия) - Дин Лижэнь (Китай) - 0,5:0,5
Александр Грищук (Россия) - Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) - 0,5:0,5
Теймур Раджабов (Азербайджан) - Магнус Карлсен (Норвегия) - 0,5:0,5
Вишванатан Ананд (Индия) - Давид Навара (Чехия) - 0,5:0,5
Все встречи завершились в 15:00 по местному времени.
Отметим, что состоящее из 9 туров соревнование завершится 9 апреля.
Elşən MəmmədovАвтор новости