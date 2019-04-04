ShamkirChess 2019: Сегодня Шахрияр Мамедъяров сыграет с Магнусом Карлсеном

Сегодня состоятся встречи 5-го тура супертурнира ShamkirChesss 2019, посвящённого покойному азербайджанскому гроссмейстеру Вугару Гашимову.

Как передаёт Report, из представителей Азербайджана Шахрияр Мамедъяров чёрными фигурами сыграет против чемпиона мира и лидера турнира Магнуса Карлсена. Теймур Раджабов сыграет белыми фигурами с Сергеем Карякиным.

Отметим, что после 4-го тура турнирную таблицу с 3 очками возглавляет Магнус Карлсен. Сергей Карякин и Дин Лижэнь с 2,5 очками на 2-3 местах, Вишванатан Ананд, Веселин Топалов и Теймур Раджабов с 2 очками делят 4-6 места. Давид Навара, Шахрияр Мамедъяров, Александр Грищук и Аниш Гири набрали 1,5 очка и находятся на 7-10 местах. Состоящее из 9 туров соревнование завершится 9 апреля.

ShamkirChess 2019

V тур

Магнус Карлсен (Норвегия) - Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан)



Теймур Раджабов (Азербайджан) - Сергей Карякин (Россия)

Давид Навара (Чехия) - Дин Лижэнь (Китай)

Вишванатан Ананд (Индия) - Аниш Гири (Нидерланды)

Александр Грищук (Россия) - Веселин Топалов (Болгария)