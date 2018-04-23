"ShamkirChess 2018": Рауф Мамедов и Шахрияр Мамедъяров сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Проходят встречи V тура супертурнира "ShamkirChess 2018", посвященного памяти гроссмейстера Вугара Гашимова.

Как сообщает Report, представитель Азербайджана Шахрияр Мамедъяров белыми фигурами сыграл вничью с голландским шахматистом Анишем Гирри. После 49-го хода стороны согласились на ничью - 0,5:0,5.

На данный момент продолжается встреча следующих шахматистов: Динг Лирен (Китай) - Теймур Раджабов (Азербайджан), Давид Навара (Чехия) - Веселин Топалов (Болгария), Магнус Карлсен (Норвегия) - Радослав Войташек (Польша).

До этого еще один азербайджанский шахматист Рауф Мамедов разделил поровну очки с россиянином Сергеем Карякиным.

Отметим, что в прошлом туре Шахрияр Мамедъяров проиграл болгарину Веселину Топалову - 0:1. А на встречах в первых трех турах он сыграл вничью.

***17:03

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня проходят встречи V тура супертурнира "ShamkirChess 2018", посвященного памяти гроссмейстера Вугара Гашимова.

Как сообщает Report, азербайджанский шахматист Рауф Мамедов белыми фигурами сыграл вничью с россиянином Сергеем Карякиным. Встреча завершилась "миром" после 47-го хода.

На данный момент продолжаются встречи: Динг Лирен (Китай) - Теймур Раджабов (Азербайджан), Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) - Аниш Гири (Голландия), Давид Навара (Чехия) - Веселин Топалов (Болгария), Магнус Карлсен (Норвегия) - Радослав Войташек (Польша).

Отметим, что и прежние встречи турнира Рауф Мамедов завершил ничьей.