Shamkir Chess 2018: Сегодня азербайджанский шахматист встретится с чемпионом мира

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня состоятся встречи III тура супертурнира Shamkir Chess 2018, посвященного памяти гроссмейстера Вугара Гашимова.

Как сообщает Report, представитель Азербайджана Рауф Мамедов встретится с чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном.

Теймур Раджабов сыграет черными фигурами против Аниша Гири. Шахрияр Мамедъяров сыграет белыми против российского представителя Сергеем Карякиным.

Программа тура:

Аниш Гири (Голландия) - Теймур Раджабов (Азербайджан)

Динг Лирен (Китай) – Веселин Топалов (Болгария)

Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) - Сергей Карякин (Россия)

Дэвид Навара (Чехия) – Радослав Войташек (Польша)

Рауф Мамедов (Азербайджан) - Магнус Карлсен (Норвегия)

Встречи начнутся в 15:00.

Отметим, что встречи первых двух туров завершились ничьей. Сейчас в активе всех 10 игроков по 1 баллу.