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    Shamkir Chess 2018: Сегодня азербайджанский шахматист встретится с чемпионом мира

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня состоятся встречи III тура супертурнира Shamkir Chess 2018, посвященного памяти гроссмейстера Вугара Гашимова.

    Как сообщает Report, представитель Азербайджана Рауф Мамедов встретится с чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном.

    Теймур Раджабов сыграет черными фигурами против Аниша Гири. Шахрияр Мамедъяров сыграет белыми против российского представителя Сергеем Карякиным.

    Программа тура:

    Аниш Гири (Голландия) - Теймур Раджабов (Азербайджан)

    Динг Лирен (Китай) – Веселин Топалов (Болгария)

    Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) - Сергей Карякин (Россия)

    Дэвид Навара (Чехия) – Радослав Войташек (Польша)

    Рауф Мамедов (Азербайджан) - Магнус Карлсен (Норвегия)

    Встречи начнутся в 15:00.

    Отметим, что встречи первых двух туров завершились ничьей. Сейчас в активе всех 10 игроков по 1 баллу. 

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