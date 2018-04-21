Shamkir Chess 2018: Сегодня азербайджанский шахматист встретится с чемпионом мира

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня состоятся встречи III тура супертурнира Shamkir Chess 2018, посвященного памяти гроссмейстера Вугара Гашимова.
Как сообщает Report, представитель Азербайджана Рауф Мамедов встретится с чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном.
Теймур Раджабов сыграет черными фигурами против Аниша Гири. Шахрияр Мамедъяров сыграет белыми против российского представителя Сергеем Карякиным.
Программа тура:
Аниш Гири (Голландия) - Теймур Раджабов (Азербайджан)
Динг Лирен (Китай) – Веселин Топалов (Болгария)
Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) - Сергей Карякин (Россия)
Дэвид Навара (Чехия) – Радослав Войташек (Польша)
Рауф Мамедов (Азербайджан) - Магнус Карлсен (Норвегия)
Встречи начнутся в 15:00.
Отметим, что встречи первых двух туров завершились ничьей. Сейчас в активе всех 10 игроков по 1 баллу.
Təbriz QuliyevАвтор новости
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