"Tata Steel Chess": Шахрияр снова потерпел поражение, Теймур сыграл вничью

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Состоялся 8-й тур шахматного супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее.

Как передает Report, азербайджанец Шахрияр Мамедъяров победил индийца Вишванатана Ананда, другой наш представитель Теймур Раджабов сыграл вничью с голландцем Йорденом ван Форестом.

"Tata Steel Chess"

Вейк-ан-Зее, Голландия

8-й тур

Магнус Карлсен (Норвегия) – Рихард Раппорт (Венгрия) – 1:0

Вишванатан Ананд (Индия) – Шахрияр Мамедьяров (АЗЕРБАЙДЖАН) – 1:0

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – Владимир Крамник (Россия) – 1:0

Дин Лижэнь (Китай) – Ян Непомнящий (Россия) – 0,5:0,5

Сантош Видит (Индия) – Аниш Гири (Голландия) – 0,5:0,5

Йорден ван Форест (Голландия) – Теймур Раджабов (АЗЕРБАЙДЖАН) – 0,5:0,5

Владимир Федосеев (Россия) – Сэм Шенкленд (США) – 1:0

Турнирное положение: Карлсен, Ананд – по 5,5, Непомнящий, Лижэнь, Гири – по 5, Раджабов – 4,5, Видит, Дуда – по 4, Федосеев, Шенкленд – по 3,5, Мамедьяров, Раппорт – по 3, ван Форест – 2,5, Крамник – 2.