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    "Tata Steel Chess": Шахрияр снова потерпел поражение, Теймур сыграл вничью

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Состоялся 8-й тур шахматного супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее. 

    Как передает Report, азербайджанец Шахрияр Мамедъяров победил индийца Вишванатана Ананда, другой наш представитель Теймур Раджабов сыграл вничью с голландцем Йорденом ван Форестом.

    "Tata Steel Chess" 

    Вейк-ан-Зее, Голландия

    8-й тур

    Магнус Карлсен (Норвегия) – Рихард Раппорт (Венгрия) – 1:0

    Вишванатан Ананд (Индия) – Шахрияр Мамедьяров (АЗЕРБАЙДЖАН) – 1:0

    Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – Владимир Крамник (Россия) – 1:0

    Дин Лижэнь (Китай) – Ян Непомнящий (Россия) – 0,5:0,5

    Сантош Видит (Индия) – Аниш Гири (Голландия) – 0,5:0,5

    Йорден ван Форест (Голландия) – Теймур Раджабов (АЗЕРБАЙДЖАН) – 0,5:0,5

    Владимир Федосеев (Россия) – Сэм Шенкленд (США) – 1:0

    Турнирное положение: Карлсен, Ананд – по 5,5, Непомнящий, Лижэнь, Гири – по 5, Раджабов 4,5, Видит, Дуда – по 4, Федосеев, Шенкленд – по 3,5, Мамедьяров, Раппорт – по 3, ван Форест – 2,5, Крамник – 2. 

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