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Champions Showdown-2022: Шахрияр Мамедъяров занял третье место

Champions Showdown-2022: Шахрияр Мамедъяров занял третье место В Сент-Луисе (США) завершился турнир по шахматам Фишера, в котором принимает участие азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров.
Индивидуальные
17 сентября 2022 г. 03:18
Champions Showdown-2022: Шахрияр Мамедъяров занял третье место

В Сент-Луисе (США) завершился Champions Showdown-2022 (турнир Фишера) по шахматам, в котором принимал участие азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров.

Как передает Report, в нем также были заявлены Уэсли Со, Леньер Домингес, Хикару Накамура, Левон Аронян, Фабиано Каруана (все - США), Алиреза Фирузджа (Франция), Петр Свидлер, Ян Непомнящий и Гарри Каспаров (все - под флагом ФИДЕ).

Сегодня прошли три последних тура, по результатам которых Шахрияр занял третье место, набрав 6 очков.

Мамедъяров - Домингес 1:0

Свидлер - Мамедъяров 1:0

Мамедъяров - Аронян 0,5:0,5

Турнирная таблица: Фирузджа, Каруана - по 6,5 очков, Мамедъяров, Непомнящий - по 6, Со - 4,5, Аронян, Накамура - по 4, Домингес, Свидлер - по 3,5, Каспаров - 0,5.

Призовой фонд нынешнего соревнования – 150 тысяч долларов. Победитель получит 37 500. Шахрияр Мамедъяров заработал в США 17 500 долларов.

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Версия на азербайджанском языке "Champions Showdown-2022" turniri: Şəhriyar Məmmədyarov 3-cü yeri tutub

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