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Шахрияр Мамедъяров: Я старался выправить ситуацию

Шахрияр Мамедъяров: Я старался выправить ситуацию Жертвуя двумя пешками, я старался выправить ситуацию, но именно в этот момент и произошла ошибка и было уже поздно.
Индивидуальные
9 мая 2022 г. 10:27
Шахрияр Мамедъяров: Я старался выправить ситуацию

Жертвуя двумя пешками, я старался выправить ситуацию, но именно в этот момент и произошла ошибка и было уже поздно.

Как сообщает Report, об этом азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров сказал после встречи IV тура проходящего в Бухаресте (Румыния) Superbet Chess Classic в первом этапе Grand Chess Tour, в которой сыграл вничью с румыном Богданом-Даньелем Дяком.

37-летний гроссмейстер отметил, что опоздал с нападением: "Думаю, я упустил хороший шанс в ходе игры. Потом я начал играть, чтобы не уступить".

Отметим, что после 4-х туров Шахрияр Мамедъяров, имея в активе 1,5 очка, занимает 6-е место среди 10 шахматистов.

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Версия на азербайджанском языке Şəhriyar Məmmədyarov: "Səhv etdikdən sonra yaxşı oynamağa çalışıram"

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