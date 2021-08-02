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Шахрияр Мамедъяров сыграет сегодня против Левона Ароняна

Шахрияр Мамедъяров сыграет сегодня против Левона Ароняна Сегодня азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проведет очередные встречи в VIII этапе Тура чемпионов, организованного Магнусем Карлсеном.
Индивидуальные
2 августа 2021 г. 11:36
Шахрияр Мамедъяров сыграет сегодня против Левона Ароняна

Сегодня азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проведет очередные встречи в VIII этапе Тура чемпионов, организованного Магнусем Карлсеном.

Как передает Report, 36-летний гроссмейстер проведет последние встречи в квалификационном этапе турнира под названием Chessable Masters.

В XI туре Мамедъяров сыграет против нидерландца Жордена Ван Фореста черными, в XII туре против Алиреза Фирузджа (FIDE) - белыми, в XIII туре против представителя США Уэсли Со - черными, в XIV туре против Левона Ароняна - белыми, а в последнем XV туре против норвежца Арьяна Тари - черными фигурами.

После 10 туров азербайджанский представитель среди 16 шахматистов делит 4-6 место с 6,5 очками. После сегодняшних встреч станет известно пройдет ли Мамедъяров в следующий раунд.

"Chessable Masters"

XI тур

Жорден Ван Форест (Нидерданды) - Шахрияр Мамедъяров

XII тур

Шахрияр Мамедъяров – Алиреза Фирузджа (FIDE)

XIII тур

Уэсли Со (США) - Шахрияр Мамедъяров

XIV тур

Шахрияр Мамедъяров – Левон Аронян (Армения)

XV тур

Арьян Тари (Новегия) - Шахрияр Мамедъяров

Онлайн-турнир завершится 8 августа. Призовой фонд соревнования составляет 100 тыс. долларов. Победитель заработает 30 тыс. долларов США. Другой азербайджанский шахматист - Теймур Раджабов не внесен в список участников.

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Версия на азербайджанском языке Şəhriyar Məmmədyarov bu gün Levon Aronyanla qarşılaşacaq

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