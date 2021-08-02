Шахрияр Мамедъяров сыграет сегодня против Левона Ароняна

Сегодня азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проведет очередные встречи в VIII этапе Тура чемпионов, организованного Магнусем Карлсеном.
Как передает Report, 36-летний гроссмейстер проведет последние встречи в квалификационном этапе турнира под названием Chessable Masters.
В XI туре Мамедъяров сыграет против нидерландца Жордена Ван Фореста черными, в XII туре против Алиреза Фирузджа (FIDE) - белыми, в XIII туре против представителя США Уэсли Со - черными, в XIV туре против Левона Ароняна - белыми, а в последнем XV туре против норвежца Арьяна Тари - черными фигурами.
После 10 туров азербайджанский представитель среди 16 шахматистов делит 4-6 место с 6,5 очками. После сегодняшних встреч станет известно пройдет ли Мамедъяров в следующий раунд.
"Chessable Masters"
XI тур
Жорден Ван Форест (Нидерданды) - Шахрияр Мамедъяров
XII тур
Шахрияр Мамедъяров – Алиреза Фирузджа (FIDE)
XIII тур
Уэсли Со (США) - Шахрияр Мамедъяров
XIV тур
Шахрияр Мамедъяров – Левон Аронян (Армения)
XV тур
Арьян Тари (Новегия) - Шахрияр Мамедъяров
Онлайн-турнир завершится 8 августа. Призовой фонд соревнования составляет 100 тыс. долларов. Победитель заработает 30 тыс. долларов США. Другой азербайджанский шахматист - Теймур Раджабов не внесен в список участников.