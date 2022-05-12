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Шахрияр Мамедъяров сегодня сыграет с российским шахматистом

Шахрияр Мамедъяров сегодня сыграет с российским шахматистом Сегодня азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проведет свою очередную встречу на Superbet Chess Classic - первом этапе Grand Chess Tour, в Бухаресте, Румыния.
Индивидуальные
12 мая 2022 г. 09:41
Шахрияр Мамедъяров сегодня сыграет с российским шахматистом
Шахрияр Мамедъяров

Сегодня азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проведет свою очередную встречу на Superbet Chess Classic - первом этапе Grand Chess Tour, в Бухаресте, Румыния.

Как сообщает Report, 37-летний гроссмейстер сыграет с россиянином Яном Непомнящим, выступающим под флагом ФИДЕ.

Ш.Мамедъяров будет играть черными фигурами.

Азербайджанский шахматист проиграл Уэсли Сойе (США) в первом туре и Фабиано Каруано (США) в пятом туре. Во втором, третьем, четвертом и шестом раундах он соответственно сыграл вничью с Ричардом Раппортом (Венгрия), Максимом Вашье-Лагравом (Франция), Богданом Даниэль-Даяком (Румыния) и Алирезой Фирузджой (Франция). В настоящее время опытный гроссмейстер занимает 10-е место с двумя очками.

Общий призовой фонд соревнования, которое продлится до 14 мая, составляет 350 тыс. долларов США.

Ш.Мамедъяров выиграл турнир Superbet Chess Classic в прошлом году.

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Версия на азербайджанском языке Məmmədyarov bu gün rusiyalı şahmatçı ilə üz-üzə gələcək

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