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Шахрияр Мамедъяров сегодня сразится с венгерским шахматистом

Шахрияр Мамедъяров сегодня сразится с венгерским шахматистом Сегодня Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проведет свой очередной матч в Superbet Chess Classic, первом этапе Grand Chess Tour, в Бухаресте, Румыния.
Индивидуальные
6 мая 2022 г. 09:35
Шахрияр Мамедъяров сегодня сразится с венгерским шахматистом

Сегодня Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проведет свой очередной матч в Superbet Chess Classic в первом этапе Grand Chess Tour, в Бухаресте (Румыния).

Как сообщает Report, во втором раунде кругового турнира 37-летний гроссмейстер встретится с Ричардом Раппортом из Венгрии.

В первом туре Мамедъяров проиграл представителю США Уэсли Сойе. Общий призовой фонд соревнования, которое продлится до 14 мая, составляет 350 тыс. долларов США.

Напомним, что в прошлом году Шахрияр Мамедъяров одержал победу в турнире Superbet Chess Classic.

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