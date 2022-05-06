Шахрияр Мамедъяров сегодня сразится с венгерским шахматистом

Сегодня Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проведет свой очередной матч в Superbet Chess Classic в первом этапе Grand Chess Tour, в Бухаресте (Румыния).
Как сообщает Report, во втором раунде кругового турнира 37-летний гроссмейстер встретится с Ричардом Раппортом из Венгрии.
В первом туре Мамедъяров проиграл представителю США Уэсли Сойе. Общий призовой фонд соревнования, которое продлится до 14 мая, составляет 350 тыс. долларов США.
Напомним, что в прошлом году Шахрияр Мамедъяров одержал победу в турнире Superbet Chess Classic.