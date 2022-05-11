Шахрияр Мамедъяров сегодня сразится с французским шахматистом

Сегодня азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проведет свой очередной матч на Superbet Chess Classic, первом этапе Grand Chess Tour, в Бухаресте (Румыния).

Сегодня азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проведет свой очередной матч на Superbet Chess Classic - первом этапе Grand Chess Tour, в Бухаресте (Румыния).

Как сообщает Report, 37-летний гроссмейстер встретится с Алирезой Фирузджой (Франция) в шестом туре кругового турнира.

Мамедъяров проиграл Уэсли Сойе (США) в первом туре и Фабиано Каруане (США) в пятом туре. Во втором, третьем и четвертом раундах он сыграл вничью с Ричардом Раппортом (Венгрия), Максимом Вашье-Лагравом (Франция) и Богданом Даниэль-Даяком (Румыния) соответственно. В настоящее время опытный шахматист занимает 10-е место с 1,5 очками.

Общий призовой фонд соревнования, которое продлится до 14 мая, составляет 350 тыс. долларов США.

Отметим, что Шахрияр Мамедъяров выиграл турнир Superbet Chess Classic в прошлом году.