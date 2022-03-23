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Шахрияр Мамедъяров провел свою очередную партию на Гран-при ФИДЕ

Шахрияр Мамедъяров провел свою очередную партию на Гран-при ФИДЕ В столице Германии Берлине проходит третий этап Гран-при ФИДЕ, в котором принимает участие азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров.
Индивидуальные
23 марта 2022 г. 22:04
Шахрияр Мамедъяров провел свою очередную партию на Гран-при ФИДЕ
Шахрияр Мамедъяров

В столице Германии Берлине проходит третий этап Гран-при ФИДЕ, в котором принимает участие азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров.

Как передает Report, наш гроссмейстер выступает в группе В, где играет с Леньером Домингесом (США), Винсентом Кеймером (Германия) и Даниилом Дубовым (ФИДЕ). Соперники проведут партии в два круга и определят победителя группы, который продолжит борьбу в полуфинале.

Сегодня Шахрияр встречался с Дубовым. Поединок завершился вничью.

Отметим, что серия Гран-при ФИДЕ включает в себя три старта, а каждый из участников может сыграть на двух. Два лучших гроссмейстера по итогам общего зачета получат путевку в турнир претендентов.

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Версия на азербайджанском языке Şəhriyar Məmmədyarov FIDE Qran-prisində növbəti görüşünü keçirib

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