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Шахрияр Мамедъяров проведет очередной матч на "Champions Chess Tour"

Шахрияр Мамедъяров проведет очередной матч на "Champions Chess Tour" Сегодня азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проведет очередной матч в первом раунде онлайн-серии "Champions Chess Tour", организованной норвежским чемпионом мира Магнусом Карлсеном.
Индивидуальные
23 апреля 2022 г. 09:43
Шахрияр Мамедъяров проведет очередной матч на Champions Chess Tour

Сегодня азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проведет очередной матч в первом раунде онлайн-серии "Champions Chess Tour", организованной норвежским чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Как сообщает Report, 37-летний гроссмейстер встретится с Рамешбабу Прагнанандхой из Индии во втором раунде Oslo Esports Cup.

В первом раунде Мамедъяров победил китайца Ле Куанг Ли - 2,5: 1,5.

В Oslo Esports Cup также принимают участие Аниш Гири, Йорден ван Форрест (оба - Нидерланды), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) и Эрик Хансен (Канада).

Отметим, что призовой фонд турнира составляет 210 000 долларов.

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Версия на азербайджанском языке Şəhriyar Məmmədyarov bu gün ikinci görüşünü keçirəcək

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