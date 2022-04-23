Шахрияр Мамедъяров проведет очередной матч на "Champions Chess Tour"

Сегодня азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проведет очередной матч в первом раунде онлайн-серии "Champions Chess Tour", организованной норвежским чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Сегодня азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проведет очередной матч в первом раунде онлайн-серии "Champions Chess Tour", организованной норвежским чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Как сообщает Report, 37-летний гроссмейстер встретится с Рамешбабу Прагнанандхой из Индии во втором раунде Oslo Esports Cup.

В первом раунде Мамедъяров победил китайца Ле Куанг Ли - 2,5: 1,5.

В Oslo Esports Cup также принимают участие Аниш Гири, Йорден ван Форрест (оба - Нидерланды), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) и Эрик Хансен (Канада).

Отметим, что призовой фонд турнира составляет 210 000 долларов.