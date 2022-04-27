Шахрияр Мамедъяров проведет сегодня очередную игру

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проведет сегодня очередную встречу на первом этапе онлайн-серии Champions Chess Tour, организованной чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном.

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проведет сегодня очередную встречу на первом этапе онлайн-серии Champions Chess Tour, организованной чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном.

Как сообщает Report, 37-летний гроссмейстер в шестом туре Oslo Esports Cup встретится с нидерландцем Йорденом ван Форрестом.

В первом туре Мамедъяров обыграл китайца Ли Куанга Лье, а в пятом туре – нидерландца Аниша Гири. В II, III и IV турах он соответственно уступил Рамешбану Прагнанандха, канадцу Эрику Хансену и поляку Яну-Криштофу Дуде.

Мамедъяров с 6-ю очками в активе делит с Анишом Гири 6-7 места.

Призовой фонд турнира составляет 210 000 долларов США.