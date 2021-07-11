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Шахрияр Мамедъяров прокомментировал победу над Каспаровым

Шахрияр Мамедъяров прокомментировал победу над Каспаровым Я занимаюсь шахматами 28 лет, и моим самым любимым шахматистом всегда был Каспаров. Его партии были невероятными
Индивидуальные
11 июля 2021 г. 10:50
Шахрияр Мамедъяров прокомментировал победу над Каспаровым
Шахрияр Мамедъяров

"Я занимаюсь шахматами 28 лет, и моим самым любимым шахматистом всегда был Каспаров. Его партии были невероятными".

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Facebook написал азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров, комментируя свою победу в 6-м туре блитц-турнира Grand Chess Tour в Загребе, Хорватия, над 13-ым чемпионом мира Гарри Каспаровым, одержанную всего за 7 туров.

"Я 28 лет ожидал партии с Каспаровым, и победил за 7 ходов. Это 2 хода за каждые 4 года.

Вы по-прежнему говорите другу во время партии, чтобы он действовал побыстрее? Я очень люблю вас за поддержку. Он был великим шахматистом. Мы часть истории", - написал 36-летний гроссмейстер.

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Версия на английском языке Shakhriyar Mamedyarov comments on his victory over Kasparov
Версия на азербайджанском языке Şəhriyar Məmmədyarov Kasparov üzərindəki qələbəsini şərh etdi

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