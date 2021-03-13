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Азербайджанский гроссмейстер обыграл Левона Ароняна

Азербайджанский гроссмейстер обыграл Левона Ароняна Сегодня начался четвертый турнир шахматного Тура чемпионов c участием азербайджанских гроссмейстеров Шахрияра Мамедъярова и Теймура Раджабова
Индивидуальные
13 марта 2021 г. 20:47
Азербайджанский гроссмейстер обыграл Левона Ароняна
Шахрияр Мамедъяров

Сегодня начался четвертый турнир шахматного Тура чемпионов c участием азербайджанских гроссмейстеров Шахрияра Мамедъярова и Теймура Раджабова.

Как передает Report, в соревновании "Magnus Carlsen Invitational" играют 16 участников. На предварительном этапе они в течении трех дней определят восьмерку лучших, которая продолжит борьбу в плей-офф.

Сегодня шахматисты проведут по пять партий.

Первый день предварительного этапа:

1-й тур:

Левон Аронян (Армения) – Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) 0:1

Теймур Раджабов (Азербайджан) – Аниш Гири (Нидерланды) 0,5:0,5.

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Версия на азербайджанском языке Şəhriyar Məmmədyarov Aronyana qalib gəldi, Rəcəbov heç-heçə ilə başladı

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