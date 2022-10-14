Шахрияр Мамедъяров начал международный турнир с победы над чемпионом мира

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров начал выступления в рамках турнира Aimchess Rapid, восьмого этапа онлайн-шахматной серии Meltwater Champions Chess Tour.
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Играя белыми фигурами, азербайджанский шахматист вынудил соперника сдаться на 45-м ходу.
Следующими соперниками Ш. Мамедъярова, который сегодня проведет в общей сложности 4 партии, станут Ян Кшиштоф-Дуда из Польши, голландец Аниш Гири и канадец Эрик Хансен.
Стоит отметить, что после групповых игр турнира с общим призовым фондом в 150 000 долларов шахматисты, занявшие первые восемь мест, выйдут в плей-офф.