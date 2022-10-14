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Шахрияр Мамедъяров начал международный турнир с победы над чемпионом мира

Шахрияр Мамедъяров начал международный турнир с победы над чемпионом мира Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров начал соревнования в рамках турнира Aimchess Rapid, восьмого этапа онлайн-шахматной серии "Meltwater Champions Chess Tour".
Индивидуальные
14 октября 2022 г. 21:46
Шахрияр Мамедъяров начал международный турнир с победы над чемпионом мира

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров начал выступления в рамках турнира Aimchess Rapid, восьмого этапа онлайн-шахматной серии Meltwater Champions Chess Tour.

Как сообщает Report, первую партию Ш. Мамедъяров провел с организатором конкурса - Магнусом Карлсеном.

Играя белыми фигурами, азербайджанский шахматист вынудил соперника сдаться на 45-м ходу.

Следующими соперниками Ш. Мамедъярова, который сегодня проведет в общей сложности 4 партии, станут Ян Кшиштоф-Дуда из Польши, голландец Аниш Гири и канадец Эрик Хансен.

Стоит отметить, что после групповых игр турнира с общим призовым фондом в 150 000 долларов шахматисты, занявшие первые восемь мест, выйдут в плей-офф.

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Версия на азербайджанском языке Şəhriyar Məmmədyarov beynəlxalq turnirə Karlsen üzərində qələbə ilə başlayıb

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