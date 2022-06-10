Шахрияр Мамедъяров может стать победителем турнира Norway Chess

Представитель Азербайджана Шахрияр Мамедъяров может стать сегодня победителем турнира Norway Chess, проходящего в норвежском Ставангере.

Представитель Азербайджана Шахрияр Мамедъяров может стать сегодня победителем турнира Norway Chess, проходящего в норвежском Ставангере.

Как сообщает Report, 37-летний гроссмейстер в последний 9-й день соревнования сыграет белыми фигурами против своего земляка Теймура Раджабова.

Мамедъяров в настоящее время занимает второе место с 14,5 очками. Раджабов с 6,5 очками занимает 9-е место.

Лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен с 15-ю очками. 32-летний шахматист последнюю встречу проведет черными фигурами против болгарина Веселина Топалова.

Турнир завершится 10 июня, его призовой фонд составляет 2 500 000 норвежских крон (451 000 манатов).