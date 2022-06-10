О нас

Шахрияр Мамедъяров может стать победителем турнира Norway Chess

Шахрияр Мамедъяров может стать победителем турнира Norway Chess Представитель Азербайджана Шахрияр Мамедъяров может стать сегодня победителем турнира Norway Chess, проходящего в норвежском Ставангере.
Индивидуальные
10 июня 2022 г. 09:30
Шахрияр Мамедъяров может стать победителем турнира Norway Chess

Представитель Азербайджана Шахрияр Мамедъяров может стать сегодня победителем турнира Norway Chess, проходящего в норвежском Ставангере.

Как сообщает Report, 37-летний гроссмейстер в последний 9-й день соревнования сыграет белыми фигурами против своего земляка Теймура Раджабова.

Мамедъяров в настоящее время занимает второе место с 14,5 очками. Раджабов с 6,5 очками занимает 9-е место.

Лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен с 15-ю очками. 32-летний шахматист последнюю встречу проведет черными фигурами против болгарина Веселина Топалова.

Турнир завершится 10 июня, его призовой фонд составляет 2 500 000 норвежских крон (451 000 манатов).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şəhriyar Məmmədyarov bu gün "Norway Chess" turnirinin qalibi ola bilər

Экслюзивные новости

Официальные лица Азербайджана и Турции отметят годовщину принятия Шушинской декларации
Официальные лица Азербайджана и Турции отметят годовщину принятия Шушинской декларации
10 июня 2022 г. 00:16
Азербайджан и Турция могут совместно производить авиатранспортные технологии
Азербайджан и Турция могут совместно производить авиатранспортные технологии
9 июня 2022 г. 18:25
Кямран Алиев назначил нового прокурора Ходжавенда
Кямран Алиев назначил нового прокурора Ходжавенда
9 июня 2022 г. 16:52
Румынский министр: Мы можем сотрудничать с Азербайджаном по ряду проектов, включая ЮГК
Румынский министр: Мы можем сотрудничать с Азербайджаном по ряду проектов, включая ЮГК
9 июня 2022 г. 15:13
ФАО анонсировала возможности увеличения производства семян в Азербайджане
ФАО анонсировала возможности увеличения производства семян в Азербайджане
9 июня 2022 г. 13:14
Азербайджан хочет закупить у Турции семена пшеницы
Азербайджан хочет закупить у Турции семена пшеницы
9 июня 2022 г. 12:25
Президент Генеральной Ассамблеи ООН посетит Азербайджан
Президент Генеральной Ассамблеи ООН посетит Азербайджан
9 июня 2022 г. 00:18
Вице-президент: BP будет способствовать декарбонизации нефтегазового сектора Азербайджана
Вице-президент: BP будет способствовать декарбонизации нефтегазового сектора Азербайджана
8 июня 2022 г. 15:53
На азербайджанский рынок в этом году ожидается выход 23 компаний из Казахстана
На азербайджанский рынок в этом году ожидается выход 23 компаний из Казахстана
7 июня 2022 г. 14:24
Masdar приступила к переговорам с правительством Азербайджана по дальнейшим проектам
Masdar приступила к переговорам с правительством Азербайджана по дальнейшим проектам
7 июня 2022 г. 13:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi