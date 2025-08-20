Шахрияр Мамедъяров: Мастер-классы очень важны для юных шахматистов

Как сообщает Report, об этом заявил азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров в своем комментарии журналистам.

Он отметил, что в детстве сам мечтал о таких встречах: "Среди участников сегодняшнего мероприятия есть очень талантливые. Надеюсь, что мы увидим новые имена, новые звезды в азербайджанских шахматах. Такие тренировки очень важны для детей. Я возлагаю на них большие надежды. Желаю им успехов в предстоящих турнирах. Надеюсь, что они смогут добиться необходимых результатов".

Напомним, сегодня в Баку состоялись мастер-классы для шахматистов-юниоров. Мероприятия организовано Федерацией шахмат Азербайджана.