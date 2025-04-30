О нас

Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов потеряли по одной позиции в обновленном рейтинге ФИДЕ 

Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов потеряли по одной позиции в обновленном рейтинге ФИДЕ  16:36
Индивидуальные
30 апреля 2025 г. 17:06
Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов потеряли по одной позиции в обновленном рейтинге ФИДЕ 

Представители Азербайджана Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов потеряли по одной позиции в обновленном рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Как сообщает Report, Ш.Мамедъяров (2746) теперь занимает 14-ое, а Т.Раджабов (2692) – 40-ое.

Победитель последнего чемпионата страны - Рауф Мамедов (2657) сохранил 69-ое место.

Рейтинг возглавляет норвежец Магнус Карлсен (2837).

Среди женщин Говхар Бейдуллаева (2394) потеряла 8 позиций и теперь занимает 53-е место, Гюнай Мамедзаде (2390) - 4 позиции - 57-ое, Ульвия Фаталиева (2374) - 10 позиций, 67-ое место. Ханым Баладжаева (2358) поднялась на 3 позиции и занимает 58-оее место. Гульнар Мамедова (2352) вернулась в первую сотню - 91-ое место.

Среди женщин лидирует китаянка Хоу Ифань (2633).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке FIDE reytinqi: Şəhriyar Məmmədyarov və Teymur Rəcəbov geriləyib

Другие новости из категории

Азербайджанские гребцы завоевали 3 медали в первый день Кубка президента-2025
Азербайджанские гребцы завоевали 3 медали в первый день "Кубка президента-2025"
30 апреля 2025 г. 14:29
Депутат: С освобожденных территорий мы отправляем месседжи мира
Депутат: С освобожденных территорий мы отправляем месседжи мира
30 апреля 2025 г. 14:02
Фарид Гаибов: Организация международных соревнований на освобожденных территориях - знаменательное событие
Фарид Гаибов: Организация международных соревнований на освобожденных территориях - знаменательное событие
30 апреля 2025 г. 13:29
Фарид Мансуров: Проведение Кубка президента-2025 в Суговушане повысит интерес к гребле
Фарид Мансуров: Проведение "Кубка президента-2025" в Суговушане повысит интерес к гребле
30 апреля 2025 г. 13:25
Малайзия организует шахматный турнир памяти великого лидера Гейдара Алиева
Малайзия организует шахматный турнир памяти великого лидера Гейдара Алиева
30 апреля 2025 г. 10:32
Соревнования по рапиду завершились на Битве чемпионов в Баку
ФотоСоревнования по рапиду завершились на "Битве чемпионов" в Баку
30 апреля 2025 г. 09:32
В Суговушане стартовала международная регата Кубок президента-2025
В Суговушане стартовала международная регата "Кубок президента-2025"
30 апреля 2025 г. 09:27
Состоялась жеребьевка международной регаты Кубок президента-2025
ФотоСостоялась жеребьевка международной регаты "Кубок президента-2025"
29 апреля 2025 г. 19:18
Сборная Азербайджана по савату завоевала четыре медали в Болгарии
ФотоСборная Азербайджана по савату завоевала четыре медали в Болгарии
29 апреля 2025 г. 18:13
Прошел парад команд-участниц международной регаты Кубок президента-2025
Прошел парад команд-участниц международной регаты "Кубок президента-2025"
29 апреля 2025 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi