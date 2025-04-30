Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов потеряли по одной позиции в обновленном рейтинге ФИДЕ

16:36

Представители Азербайджана Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов потеряли по одной позиции в обновленном рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Как сообщает Report, Ш.Мамедъяров (2746) теперь занимает 14-ое, а Т.Раджабов (2692) – 40-ое.

Победитель последнего чемпионата страны - Рауф Мамедов (2657) сохранил 69-ое место.

Рейтинг возглавляет норвежец Магнус Карлсен (2837).

Среди женщин Говхар Бейдуллаева (2394) потеряла 8 позиций и теперь занимает 53-е место, Гюнай Мамедзаде (2390) - 4 позиции - 57-ое, Ульвия Фаталиева (2374) - 10 позиций, 67-ое место. Ханым Баладжаева (2358) поднялась на 3 позиции и занимает 58-оее место. Гульнар Мамедова (2352) вернулась в первую сотню - 91-ое место.

Среди женщин лидирует китаянка Хоу Ифань (2633).