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    Шахрияр Мамедъяров завершил турнир "Sinquefield Cup" на четвертом месте

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Завершился международный турнир "Sinquefield Cup", который проходил в Сент-Луисе (США).

    Как передает Report, в последнем девятом туре азербайджанский гроссмейстер провел партию с Вишванатаном Анандом из Индии

    Партия завершилась вничью. С пятью очками Мамедъяров завершил турнир на 4-м месте.

    В заключительный игровой день Каруана сыграл вничью с соотечественником Уэсли Со, Карлсен обыграл другого американца Хикару Накамуру, а Аронян оказался сильнее россиянина Александра Грищука. По итогам девяти туров Каруана, Карлсен и Аронян набрали по 5,5 очков.

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