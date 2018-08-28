Шахрияр Мамедъяров завершил турнир "Sinquefield Cup" на четвертом месте

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Завершился международный турнир "Sinquefield Cup", который проходил в Сент-Луисе (США).

Как передает Report, в последнем девятом туре азербайджанский гроссмейстер провел партию с Вишванатаном Анандом из Индии

Партия завершилась вничью. С пятью очками Мамедъяров завершил турнир на 4-м месте.

В заключительный игровой день Каруана сыграл вничью с соотечественником Уэсли Со, Карлсен обыграл другого американца Хикару Накамуру, а Аронян оказался сильнее россиянина Александра Грищука. По итогам девяти туров Каруана, Карлсен и Аронян набрали по 5,5 очков.