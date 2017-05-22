Шахрияр Мамедъяров занял второе место на Гран-при в Москве

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Москва. 22 мая. REPORT.AZ/ "Я продолжу борьбу за звание чемпиона мира". Об этом российскому бюро Report заявил азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров.

Азербайджанский гроссмейстер набрал 6 очков из 9 возможных и занял второе место на Гран-при ФИДЕ в Москве. До последнего тура "Шах", как называют Мамедъярова в шахматных кругах, шёл на первом месте. Но в 9 туре его обошёл китайский шахматист Дин Лирен, обыгравший чёрными фигурами Бориса Гельфанда (Израиль). Несмотря на это, азербайджанский гроссмейстер своей игрой заслужил положительные отзывы шахматных аналитиков. После победы в 4 туре московского Гран-при Мамедъяров набрал рейтинг 2801, и стал первым азербайджанским шахматистом, вышедшим на такую отметку. Отметим, что 2800 балов в личном рейтинге считаются для шахматистов высшим показателем успешности на турнирах. Таким образом, Шахрияр Мамедъяров стал 5-м действующим шахматистом планеты с таким показателем.

"Добраться до 2800 рейтинга было моей давней мечтой. Я рад, что она сбылась. Теперь буду бороться за другую мечту – звание чемпиона мира по шахматам", - сказал азербайджанский гроссмейстер после подведения итогов турнира.

Другой азербайджанский гроссмейстер, принявший участие в турнире, Теймур Раджабов с 5 очками поделил 3-9 места.

На торжественном закрытии турнира президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов поздравил шахматистов с показанными на турнире результатами и отметил развитие шахмат в России и во всем мире.

"Москва по праву является центром развития и популяризации шахмат. Хотелось бы поблагодарить организаторов за проведение этого отличного турнира", - добавил глава FIDE.

Отметим, что турниры из серии Гран-при самые сложные в году. Победители этапов выходят на турнир претендентов за звание чемпиона мира, что придаёт участникам дополнительную мотивацию.