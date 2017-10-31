Шахрияр Мамедъяров занял 4 место в рейтинге ФИДЕ

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Международная шахматная Федерация (ФИДЕ) обнародовала рейтинг на ноябрь.

Как сообщает Report, из представителей Азербайджана Шахрияр Мамедъяров по сравнению с прошлым месяцем поднялся на 2 ступени.

В настоящее время 32-летний гроссмейстер с 2799 очками занимает 4-е место. Он записал в актив еще 8 рейтинговых очков.

Однако, Теймур Раджабов с 2741 очком опустился на 19 место. В прежнем списке он с тем же количеством очков находился на 17 месте.

Аркадий Найдич с 2700 очками остался на 44-ем месте. Поднявшись в списке на 7 строчек, Рауф Мамедов с 2686 очками находится на 58-ом месте.

Список возглавляет чемпион мира норвежец Магнус Карлсен с 2837 очками. Армянин Левон Аронян с 2801 очком обосновался на 2-ой строчке, представитель США Фабиано Каруана с 2799 очками на 3 месте.